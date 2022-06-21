    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пять человек погибли из-за обстрела Харькова захватчиками (фото)
21.06.2022  19:58   Дмитрий Колоней

Пять человек погибли из-за обстрела Харькова захватчиками (фото)

Следователи Харькова открыли уголовное дело по факту обстрелов Индустриального района.

Пять человек погибли из-за обстрела Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, днем 21 июня 2022 года снаряды оккупантов попали в жилые дома мирных граждан и коммерческие здания. Никакие военные объекты на указанной территории не расположены.
 
На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и территориального подразделения полиции, следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили и удалили обломки снаряда. Предварительно установлено, что это боеприпас от РСЗО «Ураган». Обломки направлены на экспертное исследование.
 
Пять человек погибли из-за обстрела Харькова
 
В результате обстрела одиннадцать граждан получили ранения, из которых семерых госпитализировали в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. Пять человек в возрасте от 35 до 85 лет погибли.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
 
Пять человек погибли из-за обстрела Харькова
 
 
Тэги:  обстрелы, смерть, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Общество Харьковские пляжи и обстрелы врага: полицейские провели профилактические рейды (фото) 13.06 ЖКХ Кровли десятков домов отремонтировали коммунальщики Харькова 12.06 Криминал и происшествия Захватчики обстреляли два села на Харьковщине (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 