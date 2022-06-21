21.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Пять человек погибли из-за обстрела Харькова захватчиками (фото)

Следователи Харькова открыли уголовное дело по факту обстрелов Индустриального района.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, днем 21 июня 2022 года снаряды оккупантов попали в жилые дома мирных граждан и коммерческие здания. Никакие военные объекты на указанной территории не расположены.

На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и территориального подразделения полиции, следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили и удалили обломки снаряда. Предварительно установлено, что это боеприпас от РСЗО «Ураган». Обломки направлены на экспертное исследование.

В результате обстрела одиннадцать граждан получили ранения, из которых семерых госпитализировали в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. Пять человек в возрасте от 35 до 85 лет погибли.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.