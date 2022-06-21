21.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней
Пять человек погибли из-за обстрела Харькова захватчиками (фото)
Следователи Харькова открыли уголовное дело по факту обстрелов Индустриального района.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, днем 21 июня 2022 года снаряды оккупантов попали в жилые дома мирных граждан и коммерческие здания. Никакие военные объекты на указанной территории не расположены.
На место происшествия выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и территориального подразделения полиции, следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили и удалили обломки снаряда. Предварительно установлено, что это боеприпас от РСЗО «Ураган». Обломки направлены на экспертное исследование.
В результате обстрела одиннадцать граждан получили ранения, из которых семерых госпитализировали в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами. Пять человек в возрасте от 35 до 85 лет погибли.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
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