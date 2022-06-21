21.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Парламент Украины отменил пошлины и квоты на экспорт в Британию

Решение Верховной Рады должно способствовать расширению рынка украинских товаров.

Как сообщает РЕДПОСТ , за отмену пошлин проголосовали 301 депутат. Соглашение будет действовать год, но по договоренности между сторонами может быть продлено на новый срок.

Упразднение ввозных пошлин и тарифных квот украинские производители должно увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортируется в Великобританию.

В 2021 г. товарооборот между странами вырос почти на 57% и составил $2,2 млрд. В свою очередь, экспорт показал значительную динамику, прибавив +62% и превысив $1 млрд.