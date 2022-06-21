    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Парламент Украины отменил пошлины и квоты на экспорт в Британию
21.06.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Парламент Украины отменил пошлины и квоты на экспорт в Британию

Решение Верховной Рады должно способствовать расширению рынка украинских товаров.

Отменил пошлины и квоты на экспорт в Британию парламент Украины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, за отмену пошлин проголосовали 301 депутат. Соглашение будет действовать год, но по договоренности между сторонами может быть продлено на новый срок. 
 
Упразднение ввозных пошлин и тарифных квот украинские производители должно увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и т.д. Именно эти товары Украина традиционно экспортируется в Великобританию.
 
В 2021 г. товарооборот между странами вырос почти на 57% и составил $2,2 млрд. В свою очередь, экспорт показал значительную динамику, прибавив +62% и превысив $1 млрд.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  отмена пошлин, экспорт в британию, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 