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21.06.2022  19:19   Дмитрий Колоней

В Харькове принимают помощь для переселенцев

Пункты приема помощи для переселенцев и потерявших жилье продолжают работать в территориальных центрах Харькова.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, один из пунктов приема помощи для переселенцев продолжает работать в территориальном центре предоставления социальных услуг Новобаварского района.
 
Как отметили в районной администрации, вещами первой необходимости уже обеспечили 11 семей, которые вынуждены были переехать в Харьков из оккупированных территорий. В терцентре продолжают принимать одежду, обувь, постельное белье, посуду, бытовую химию, технику и др.
 
«Мы благодарны всем харьковчанам, которые в это тяжелое время находят силы и возможность помочь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Ваша помощь бесценна», - отметили в терцентре.
 
За более подробной информацией можно обращаться по адресу: ул. Власенко, 14, каб. №4 или по тел. 095-922-58-06, 725-33-41.
 
Тэги:  терцентр, помощь переселенцам, харьков
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