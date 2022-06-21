21.06.2022 19:19 Дмитрий Колоней

В Харькове принимают помощь для переселенцев

Пункты приема помощи для переселенцев и потерявших жилье продолжают работать в территориальных центрах Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, один из пунктов приема помощи для переселенцев продолжает работать в территориальном центре предоставления социальных услуг Новобаварского района.

Как отметили в районной администрации, вещами первой необходимости уже обеспечили 11 семей, которые вынуждены были переехать в Харьков из оккупированных территорий. В терцентре продолжают принимать одежду, обувь, постельное белье, посуду, бытовую химию, технику и др.

«Мы благодарны всем харьковчанам, которые в это тяжелое время находят силы и возможность помочь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Ваша помощь бесценна», - отметили в терцентре.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: ул. Власенко, 14, каб. №4 или по тел. 095-922-58-06, 725-33-41.