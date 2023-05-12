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12.05.2023  13:26   Рита Парфенова

У Харкові можна безкоштовно арендувати засоби реабілітації

Ходунки, милиці, крісла та допоміжний інвентар пропонують у тимчасове користування терцентри міста Харкова


t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Харкові працюють пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації, де можна отримати в безоплатне тимчасове користування колісне крісло, ходунки, милиці, палиці тощо. Послуги надаються за місцем проживання.

Пункти працюють з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00, за адресами:

  • терцентр Індустріального району: вул. 12 Квітня, 10/46, тел.: (0572) 94-26-95;
  • терцентр Київського району: вул. Багалія, 12, 706-32-47;
  • терцентр Салтівського району: вул. Валентинівська, 23-г, (067) 787-94-57;
  • терцентр Немишлянського району: бул. Богдана Хмельницького, 10-а, (057) 725-34-15, (096) 059-86-54;
  • терцентр Новобаварського району: вул. Власенка, 14, 725-33-41, (095) 922-58-06;
  • терцентр Основ’янського району: вул. Богдана Хмельницького, 13, 732-49-18;
  • терцентр Слобідського району: пров. Решетниківський, 3, 737-00-27;
  • терцентр Холодногірського району: вул. Велика Панасівська, 34-а, 712-26-06;
  • терцентр Шевченківського району: пр. Перемоги, 77-а, 725-34-96.

Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1431 вакансія.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  терцентр, харків
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