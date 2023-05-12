У Харкові можна безкоштовно арендувати засоби реабілітації

Ходунки, милиці, крісла та допоміжний інвентар пропонують у тимчасове користування терцентри міста Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у Харкові працюють пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації, де можна отримати в безоплатне тимчасове користування колісне крісло, ходунки, милиці, палиці тощо. Послуги надаються за місцем проживання.
Пункти працюють з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00, за адресами:
Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 11 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1431 вакансія.
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