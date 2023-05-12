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12.05.2023  13:50   Рита Парфенова

Мешканец Дворічної добровільно став тюремником для односельців при окупантах

ДБР викрило колаборанта, який прислужував загарбникам під час тимчасової окупації Харківщини.

зрада

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпвне бюро розслідування, працівники ДБР заочно повідомили про підозру зраднику, який пішов працювати у створену окупантами в’язницю.

Одразу після початку російського повномасштабного вторгнення він не з’явився на місце служби у Вовчанську Харківської області та залишився чекати ворога за місцем свого проживання у селищі Дворічна.

Коли у селище зайшли окупанти, зрадник добровільно пішов до них працювати та отримав посаду «виконуючого обов’язки міліціонера» в окупаційній в’язниці, яку росіяни створили у Дворічній. За вказівкою окупантів він приймав та охороняв затриманих громадян, забезпечував їх конвоювання.

Фігурант втік разом з окупантами до рф після звільнення Харківської області.

Він підозрюється у колабораційній діяльності та дезертирстві (ч. 7 ст. 111-1, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині.

 

 


Источник:   ДБР
 Тэги:  колаборант, дбр, харків, агрессия россии
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