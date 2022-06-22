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22.06.2022  08:02   Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты ведут воздушную разведку

Агрессор выясняет места дислокации войск ВСУ.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«В Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск», - говорится в сообщении.

Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Напомним, враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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