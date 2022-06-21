21.06.2022 09:01 Рита Парфенова

В Харькове временно остановлено движение метро на Салтовку

Три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.



facebook.com/metro.kh

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковский метрополитен».

У перевозчика уточнили, что временно приостановлено движение поездов на участке от станции "Академика Барабашова" до станции "Героев труда".

Это объясняется техническими причинами.

«Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно», – сообщили в метрополитене.

Все станции продолжают функционировать в качестве временного укрытия.

Напомним, станции метро «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» временно прекращали обслуживать пассажиров с 12 по 17 июня.



