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21.06.2022  09:01   Рита Парфенова

В Харькове временно остановлено движение метро на Салтовку

Три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.


facebook.com/metro.kh
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковский метрополитен».
 
У перевозчика уточнили, что временно приостановлено движение поездов на участке от станции "Академика Барабашова" до станции "Героев труда".
 
Это объясняется техническими причинами.

«Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно», – сообщили в метрополитене.

Все станции продолжают функционировать в качестве временного укрытия.

Напомним, станции метро «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» временно прекращали обслуживать пассажиров с 12 по 17 июня.


 

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
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