В Харькове временно остановлено движение метро на Салтовку

Три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.
«Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно», – сообщили в метрополитене.
Все станции продолжают функционировать в качестве временного укрытия.
Напомним, станции метро «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» временно прекращали обслуживать пассажиров с 12 по 17 июня.
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