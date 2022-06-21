Оккупанты обстреливают Харьковскую область, - Генштаб

Противник пытается сдержать продвижение ВСУ в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении», – говорится в сообщении.
Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.
На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов.
Российские военные систематически совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушеваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.
Напомним, враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.
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