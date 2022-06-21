    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты обстреливают Харьковскую область, - Генштаб
21.06.2022  08:28   Рита Парфенова

Оккупанты обстреливают Харьковскую область, - Генштаб

Противник пытается сдержать продвижение ВСУ в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении», – говорится в сообщении.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов.

Российские военные систематически совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушеваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

Напомним, враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия Прилет ракеты в депо Харковского метрополитена: информация о разрушениях 21.06 Криминал и происшествия В оккупированных поселках под Харьковом жителям запрещают звонить близким 21.06 Криминал и происшествия Ночью ракеты прилетели в два района Харькова
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 