21.06.2022 08:28 Рита Парфенова

Оккупанты обстреливают Харьковскую область, - Генштаб

Противник пытается сдержать продвижение ВСУ в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, пытается не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении», – говорится в сообщении.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов.

Российские военные систематически совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Грушеваха, Вернополье, Адамовка и Мазановка. Нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку от Богородичного.

Напомним, враг пытается помешать перегруппировке ВСУ и продвижению сил обороны к госгранице.