21.06.2022 08:13 Рита Парфенова

Харьков на утро 21 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 20 июня.



Пять пожаров после обстрелов произошли в Харькове: три в Немышлянском районе, по одному в Киевском и Салтовском. По одному пожару, вызванному вражеской агрессией, произошло в Чугуевском и Изюмском районах области. Горели частный дом, складские, административные и здания другого назначения.



Также спасатели продолжают тушение пожара на предприятии по нефтепереработке, вызванного вражеским обстрелом в Изюмском районе области 18 июня.



Сразу три пожара, связанные с военными действиями, потушили днем ​​в Немышлянском районе города Харькова. Там горели: складское здание на площади 1500 кв.м., сухая трава, несанкционированная свалка и древесина на площади около 3000 кв.м. К ликвидации этих пожаров были привлечены 10 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава ГСЧС.



Около 14:00 произошел обстрел частного сектора в п.г.т. Чкаловское, в результате чего произошел пожар в частном жилом доме. 1 человек получил ранения. Силами ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован.



Всего за сутки с 20 по 21 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 22 оперативных выезда, из которых:

11 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 4 по другим причинам);

6 - для оказания помощи населению,

3 - для помощи коммунальным службам,

2 — другие выезды.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидирован 31 вражеский боеприпас.

Напомним, за сутки с 19 по 20 июня вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харьковской области.