21.06.2022 07:30 Рита Парфенова

21 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.

Летнее солнцестояние – это день, когда солнце достигает максимально высокой позиции. На протяжении многих веков этот день (как и зимнее солнцестояние, которое припадает на 21 декабря) имел огромное значение для наших древних предков.

Древние славяне посвящали 21 июня богу Солнца – Яриле, а кельты и друиды праздновали Лита, что можно перевести как «самый длинный день в году».



Многие обряды и традиции в день летнего солнцестояния напоминают празднование Ивана Купала. Изначально Иванов день и отмечали в самый длинный день в году, но смешение христианских и языческих традиций, а разделение календарей на григорианский и юлианский сдвинули празднование Ивана Купала на 7 июля.



К празднику готовились с самого утра. Девушки надевали свои самые красивые наряды и украшали себя травами и цветами. Парни подыскивали подходящее по размеру деревце. Затем устанавливали его на месте, где намечалось проведение гуляний. Девушки украшали дерево лоскутами ткани и цветами. Называлось такое дерево в народе марена или купала. У подножия дерева устанавливали изображение Ярилы. Им служила кукла, ростом в половину человека. Ее изготавливали из соломы, глины и веток.



Вокруг дерева устраивали традиционные гуляния и палили костер. В нем сжигали куклу Ярилы. Вместе с сожжением Ярилы по верованиям наших предков умирало солнце, чтобы на следующий день вновь родиться и радовать людей.



Астрологи и эзотерики утверждают, что летнее солнцестояние сильно влияет на все живые организмы, будь то люди или растения. Крестьяне давно подметили, что именно до дня Солнцестояния однолетние растения растут в высоту, а после начинают энергично питать свои плоды.



В период летнего солнцестояние все пространство вокруг нас буквально пропитано энергией Солнца. 21 июня идеально подходит для программирования будущего – с самого утра настройте себя на позитивную волну и не упускайте ее хотя бы до захода Солнца.

Что можно делать в летнее солнцестояние



В этот день стоит проснуться как можно раньше, желательно ещё на рассвете. Чтобы привлечь положительные эмоции, следует надеть оранжевую, зеленую и желтую одежду.



Наши предки выполняли определенные ритуалы для молодости и красоты. Для этого с утра умываются росой или речной водой.



В день летнего солнцестояния собирали целебные травы, водили хороводы, зажигали высокие костры и плели венки.



Запреты дня



В день солнцестояния нельзя ссориться, конфликтовать, лить слезы.



Приметы в день солнцестояния



Дождливая и пасмурная погода в этот день символизирует плохой урожай.



Гроза сегодня сулит непогоду до конца лета.



Много росы утром - к хорошему урожаю.



Если на рассвете загадать желание - оно обязательно сбудется.



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21 июня 2015 года всё мировое сообщество любителей и профессионалов йоги отметило I Международный день йоги.



День йоги утверджден Генеральной Ассамблей ООН в 2014 году. Праздник был предложен Индией и одобрен рекордным числом государств-членов: документ поддержали 175 делегаций.



Йога – это древняя физическая, психическая и духовная практика, которая возникла в Индии. Слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания. Сегодня существует несколько различных направлений йоги, которые практикуются по всему миру и их популярность продолжает расти.



В этом году День йоги пройдет под темой «Йога на благо здоровья». Мероприятие организовано Постоянным представительством Индии при ООН. Тема Дня призвана продемонстрировать влияние йоги на баланс между разумом и телом. Организаторы мероприятия надеются на то, что йога внесет прямой вклад в процесс устойчивого развития человечества и налаживание гармоничных отношений с природой.



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А еще 21 июня отмечается День скейтбординга. Во всем мире в этот день все скейтеры выходят на улицы для празднования и катания.



Праздник скейтбординга придумали на Западном побережье США в 2004 году. Местные скейтбордисты переправляли запрещающие знаки "No Skateboarding!" на "Go Skateboarding!" и принимались гриндить прямо поверх скейт-стопперов. В том же году Международная ассоциация скейт компаний (которая никогда не собирается в полном составе, чтобы не уйти в многомесячный алкомош) поддержала калифорнийских хулиганов и достучалась до американского Конгресса – в библиотеке Вашингтона хранится документ, который официально объявляет 21 июня Международным днем скейтбординга.



Также в этот день...



В 1893 году посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения.



1905 – родился Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист.



1913 – впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шелковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолета, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд (Лос-Анджелес, штат Калифорния).



1948 – фирма грамзаписи «Columbia Records» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. В музыкальной индустрии произошла настоящая революция: на смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы.



1948 – на Манчестерской малой экспериментальной машине («Baby»), первом компьютере с фон-неймановской архитектурой памяти, впервые запущена компьютерная программа.



1962 – родился Виктор Цой, лидер и вокалист легендарной рок-группы «Кино».



1970 – лидер английской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд задержан в аэропорту Мемфиса полицией и агентами ФБР по подозрению в терроризме. Комментируя успех рок-оперы «Томми», Пит употребил английское сленговое выражение «сбросить бомбу», означающее «добиться успеха». Служба безопасности услышала только слово «бомба» и арестовала музыканта.



1971 – во время раскопок кургана скифского периода Толстая Могила украинский археолог Борис Мозолевский обнаружил знаменитую скифскую пектораль – нагрудное украшение скифского царя IV века до н. э. Сейчас она хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве и относится к Историческому фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.



1973 – родилась Джульетт Льюис, американская актриса («Мыс страха», «Прирожденные убийцы», «От заката до рассвета»).



1975 – на экраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».



1978 – премьера в Лондоне мюзикла «Эвита», написанного Эндрю Ллойд Уэббером и Тимом Райсом.



1988 – на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».



2004 – первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.



Именины отмечают: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.