21.06.2022 06:27 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Интуиция сегодня на высоте и способна дать немало ценных советов. Смело включайте ее реализации любых задумок.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Отношения Овна с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Овен будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Овна, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Овен не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Окружающие могут удивиться тому, насколько Телец мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Телец будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви – здесь Тельцу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Организованность у Близнецов будет на высоте! Они не склонны сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ними не поставлено, Близнецы поставят ее перед собой сами. Звезды наделяют их активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу они будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Близнецов будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует их высоким ожиданиям, Близнецы способны высказать ему это прямо в лицо.

Рак (22 июня – 23 июля)

День Рака обещает быть полон общения: Рак будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Раку, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Рак рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания – дар убеждения у него на высоте!

Лев (24 июля – 23 августа)

Льву стоит посвятить день текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды наделяют Льва внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у него просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий… А вот глобальные, ответственные задачи Льву решать не стоит. В случае же, если он попытается это сделать, накладок не избежать.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет интересно все вокруг, звезды наделяют ее активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Деве душу, выболтав свои секреты, – настолько благодарным слушателем она будет. Кроме моря искреннего общения, Дева может посвятить этот день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ей будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной – разве что она найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы способны преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Их ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки обещают оказаться удачными, планы – жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды советуют Весам решительно начать осуществлять все то, что они задумали. Возможно, для какого-то шага им не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить их жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп Скорпиона как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Скорпиону нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, он уже давно хотел запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало – действуйте!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Отличный день, когда все дела будут удаваться Стрельцу легко, без лишнего надрыва. Стрелец будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что в жизни у Стрельца произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Стрельцу провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды советуют Козерогу быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Козерога – он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Козерогу необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант – это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Козерогу с его финансовым везением лучше вообще не заниматься.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды предвещают Водолею подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Водолея или его отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Водолей получит лишь то, что сам заслужил. Плоды может принести его работа над проектом, в который он вложил свое время и силы, – возможно, он получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит весь день держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует их осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Рыбы рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды советуют Рыбам тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается их дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Рыб к малознакомым людям должен стремиться к нулю.