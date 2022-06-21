21.06.2022 06:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 21 июня

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Приметы дня:

С этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.



Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.