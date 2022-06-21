Прогноз погоды в Харькове на вторник, 21 июня

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.
С этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.
Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.
Интуиция сегодня на высоте и способна дать немало ценных советов. Смело включайте ее реализации любых задумок.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.
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