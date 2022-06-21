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21.06.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 21 июня

В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+26°C (ощущается как +26°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

Приметы дня:

С этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.

Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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