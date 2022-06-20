20.06.2022 21:46 Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют дома после вражеских обстрелов Харькова (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковспецстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковспецстрой», в Холодногорском районе специалисты предприятия продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. Чтобы здания оставались пригодными к эксплуатации и с целью сохранения имущества жильцов, выполняются работы по закрытию контуров жилых домов, осуществляется текущий ремонт, восстановление и накрытие кровли. Более 2500 окон, поврежденных с начала войны, уже закрыты, более 2800 кв. м кровли восстановлены и накрыты.