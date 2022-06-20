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20.06.2022  21:46   Дмитрий Колоней

Строители ремонтируют дома после вражеских обстрелов Харькова (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковспецстрой».

Ремонтируют дома после вражеских обстрелов строители Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковспецстрой», в Холодногорском районе специалисты предприятия продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. Чтобы здания оставались пригодными к эксплуатации и с целью сохранения имущества жильцов, выполняются работы по закрытию контуров жилых домов, осуществляется текущий ремонт, восстановление и накрытие кровли. Более 2500 окон, поврежденных с начала войны, уже закрыты, более 2800 кв. м кровли восстановлены и накрыты.

Ремонтируют дома после вражеских обстрелов строители Харькова

Тэги:  коммунальщики, ремонт домов, харьков
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