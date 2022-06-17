17.06.2022 09:26 Рита Парфенова

На Салтовку возобновили движение поездов метро

На Салтовской линии метро в Харькове поезда снова ходят до станции «Героев Труда»



facebook.com/metro.kh

С 17 июня возобновлено движение поездов на участке от станции «Академика Барабашова» до станции «Героев труда», передает РЕДПОСТ со ссылкой на Харковкий метрополитен.

Станции «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» снова обслуживают пассажиров.

Также граждане могут использовать станции в качестве укрытия. Поэтому не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие.

Напомним, станции метро «Академика Павлова», «Студенческая» и «Героев труда» временно прекратили обслуживать пассажиров с 12 июня.