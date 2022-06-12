12.06.2022 14:02 Виталий Хиневич

Движение поездов метро на Салтовку остановили

Станции метро временно прекратили обслуживать пассажиров.



Движение поездов метро на Салтовку остановили



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковский метрополитен».

Сообщается, что по техническим причинам движение поездов на участке от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" будет временно приостановлено.

Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.