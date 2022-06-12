    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Движение поездов метро на Салтовку остановили
12.06.2022  14:02   Виталий Хиневич

Движение поездов метро на Салтовку остановили

Станции метро временно прекратили обслуживать пассажиров.


Движение поездов метро на Салтовку остановили
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковский метрополитен».
 
Сообщается, что по техническим причинам движение поездов на участке от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" будет временно приостановлено.
 
Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно.
 
Напомним, новую транспортную логистику создают в Харькове.
 
Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Дороги и транспорт В субботу откроются все вестибюли еще двух станций харьковского метро 10.06 Дороги и транспорт В Харьковском метрополитене сократят интервал движения поездов 02.06 Дороги и транспорт Метро в Харькове изменит время работы
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 