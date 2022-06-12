ВСУ устраивает ад захватчикам на юге Украины (видео)

12.06.2022 14:31 Дмитрий Колоней

Об этом говорится в перехвате украинских спецслужб.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, украинские войска ведут успешную контратаку на Николаевско-Херсонском направлении.

«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть пришли в себя: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало...

Сидишь в окопе, блед, бать, пздец: «Господи, бледь! Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бледь, лес горит, ну, пздец! Просто ад какой-то, нах*й!», - описывает ситуацию вражеский захватчик.

Что ж, они сами пришли на нашу землю! А теперь мы позаботимся, чтобы каждый клочок украинской земли стал настоящим адом для оккупантов.