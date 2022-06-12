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12.06.2022  14:31   Дмитрий Колоней

ВСУ устраивает ад захватчикам на юге Украины (видео)

Об этом говорится в перехвате украинских спецслужб.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, украинские войска ведут успешную контратаку на Николаевско-Херсонском направлении. 
 
«Сначала «Градами» накрыли, нах*й. Потом, только чуть пришли в себя: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало...
 
Сидишь в окопе, блед, бать, пздец: «Господи, бледь! Только не в окоп, только не в окоп! Короче, бледь, лес горит, ну, пздец! Просто ад какой-то, нах*й!», - описывает ситуацию вражеский захватчик.
 
Что ж, они сами пришли на нашу землю! А теперь мы позаботимся, чтобы каждый клочок украинской земли стал настоящим адом для оккупантов.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, разгром, украина
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