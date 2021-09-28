Киевский разгром харьковских хоккеистов (видео)

28.09.2021 16:37 Дмитрий Колоней

Харьковский "Рулав Одд" потерпел поражение "всухую".

Несмотря на то, что поединок начался на высоких скоростях, проверяя готовность обоих вратарей, в первой половине периода клубы так и не смогли забить. Но в его середине, в большинстве «Сокол» открыл счет - шайбу забил Антон Елисеенко. А спустя минуту Даниил Тихомиров в уже равных составах забросил свою дебютную шайбу в УХЛ и позволил киевлянам уйти на перерыв с двойным преимуществом.

Второй период принес киевлянам еще три забитых шайбы - 5:0. По ходу периода отличились сначала Даниил Давыдов и Даниил Коржилецкий, а затем дубль оформил Антон Елисеенко. У «Рулав Одд» был шанс сократить отставание, но Кирилл Бондаренко не смог реализовать штрафной бросок.

На старте третьего периода Антон Елисеенко сделал хет-трик, а затем Динар Хайруллов довел счет до разгромных 7:0. Эта шайба и поставила результативную точку в этом матче.

Напомним, ранее мы писали о поражеии, которое потерпели харьковчане от "Кременчуга".