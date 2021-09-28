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28.09.2021  16:37   Дмитрий Колоней

Киевский разгром харьковских хоккеистов (видео)

Харьковский "Рулав Одд" потерпел поражение "всухую".

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт УХЛ, в Киеве провели встречу местный «Сокол» и харьковский «Рулав Одд» в рамках четвертого тура Украинской хоккейной лиги.
 
Несмотря на то, что поединок начался на высоких скоростях, проверяя готовность обоих вратарей, в первой половине периода клубы так и не смогли забить. Но в его середине, в большинстве «Сокол» открыл счет - шайбу забил Антон Елисеенко. А спустя минуту Даниил Тихомиров в уже равных составах забросил свою дебютную шайбу в УХЛ и позволил киевлянам уйти на перерыв с двойным преимуществом.
 
Второй период принес киевлянам еще три забитых шайбы - 5:0. По ходу периода отличились сначала Даниил Давыдов и Даниил Коржилецкий, а затем дубль оформил Антон Елисеенко. У «Рулав Одд» был шанс сократить отставание, но Кирилл Бондаренко не смог реализовать штрафной бросок.  
 
На старте третьего периода Антон Елисеенко сделал хет-трик, а затем Динар Хайруллов довел счет до разгромных 7:0. Эта шайба и поставила результативную точку в этом матче. 
 

Напомним, ранее мы писали о поражеии, которое потерпели харьковчане от "Кременчуга". 

 

Источник:   Сайт УХЛ
 Тэги:  хоккей, рулав одд, харьков, поражение, разгром, сокол, киев, ухл
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