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28.09.2021  17:10   Виталий Хиневич

Вымогали деньги и угрожали расправой: на Харьковщине будут судить злоумышленников

В Харьковской области двое мужчин требовали деньги и переоформление транспортного средства у гражданина.

В Харьковской области задержали вымогателей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что 49-летний мужчина, имевший ранее проблемы с законом, и 47-летний мужчина вымогали 5 тысяч долларов США у гражданина, который способствовал поимке двоих женщин, причастных к кражам. Одна из которых является дочерью вымогателя. 
Потерпевший сообщил преступникам, что озвученной суммы у него не имеется. После этого преступники стали угрожать мужчине физической расправой и нанесли телесные повреждения. Также заявили, что он должен переоформить автомобиль на одного из нападавших и «доплатить» 2 тысячи долларов.
 
23 июля текущего года во время передачи денежных средств сотрудники правоохранительных органов задержали одного из нападавших. Второе лицо, виновное в совершении преступления, задержали по месту его жительства. 
Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 части 1, 2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
Обвинительный акт в совершении данного преступления направили в городской районный суд города Лозовая Харьковской области. 
 
Напомним, ранее злоумышленник прислал в салон красоты, где работала потерпевшая, траурный букет цветов с запиской. В ней он указал, что в случае отказа передать ему деньги, он убьет ее и ее родных.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  харьков, криминал
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