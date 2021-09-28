28.09.2021 17:28

Оставила одного: Четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото)

Под Харьковом матери малыша светит до 5 лет за решеткой.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 июня 2021 года около 18:25 в Изюмское райуправления полиции поступила информация от мужчины о том, что на местном пляже утонула малолетний ребенок.

В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже у реки Северский Донец вместе со своим 4-летним сыном. Мать на некоторое время оставила мальчика возле водоема без всякого надзора, в результате чего ребенок утонул.

28 сентября матери умершего мальчика сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в водоеме утонул ребенок . Медики бригады скорой помощи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».