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28.09.2021  17:28   

Оставила одного: Четырехлетний ребенок утонул в реке под Харьковом (фото)

Под Харьковом матери малыша светит до 5 лет за решеткой.


Нацполиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 июня 2021 года около 18:25 в Изюмское райуправления полиции поступила информация от мужчины о том, что на местном пляже утонула малолетний ребенок.
 
В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что 32-летняя местная жительница находилась на пляже у реки Северский Донец вместе со своим 4-летним сыном. Мать на некоторое время оставила мальчика возле водоема без всякого надзора, в результате чего ребенок утонул.
 
Криминал Харьков: Утонул в Северском Донце оставленный матерью четырехлетний малыш
 
28 сентября матери умершего мальчика сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 
 
Досудебное расследование продолжается. 
 
Криминал Харьков: Утонул в Северском Донце оставленный матерью четырехлетний малыш
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в водоеме утонул ребенок. Медики бригады скорой помощи пытались реанимировать малыша, но спасти его не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  утонул ребенок, смерть, харьков, изюм, халатность, труп
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