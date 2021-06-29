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29.06.2021  12:29   

На Харьковщине во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик

Несчастный случай произошел на реке Северский Донец

В Изюме во время отдыха утонул 4-х летний малыш. Новости Харькова
Фото из открытых источников
 
Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
 
27 июня вечером правоохранители получили сообщение, что в водоеме утонул ребенок. На адресу выезжала следственно-оперативная группа Изюмского районного управления полиции.
 
Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако малыша спасти не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
 
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
По данным спасателей, с 1 июня 2021 по состоянию на 24 июня на водоемах Харьковщины погибли 13 человек, треть из них - дети. Так, 20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  несчастный случай, харьков, утонул
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