29.06.2021 12:29

На Харьковщине во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик

Несчастный случай произошел на реке Северский Донец

Фото из открытых источников

Об это сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

27 июня вечером правоохранители получили сообщение, что в водоеме утонул ребенок. На адресу выезжала следственно-оперативная группа Изюмского районного управления полиции.

Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако малыша спасти не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

По данным спасателей, с 1 июня 2021 по состоянию на 24 июня на водоемах Харьковщины погибли 13 человек, треть из них - дети. Так, 20 июня в Харькове утонула девушка , отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.