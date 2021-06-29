29.06.2021 12:29
На Харьковщине во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик
Несчастный случай произошел на реке Северский Донец
Фото из открытых источников
Об это сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
27 июня вечером правоохранители получили сообщение, что в водоеме утонул ребенок. На адресу выезжала следственно-оперативная группа Изюмского районного управления полиции.
Медики бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако малыша спасти не удалось. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
По данным спасателей, с 1 июня 2021 по состоянию на 24 июня на водоемах Харьковщины погибли 13 человек, треть из них - дети. Так, 20 июня в Харькове утонула девушка
, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке. Медики пытались откачать пострадавшую, однако не смогли.
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