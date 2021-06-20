Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Гидропарке Харькова на Троицу утонула девушка (ФОТО)
20.06.2021  18:25   

В Гидропарке Харькова на Троицу утонула девушка (ФОТО)

Несчастный случай произошел в Харькове 20 июня.


// Telegram

20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, утонувшей было 14 лет.

На вызов приезжали две бригады скорой помощи. Медики пытались откачать пострадавшую, но не смогли.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 19 июня на реке Мжа под Мерефой 38-летний местный житель отдыхал на реке с компанией, полез купаться, не рассчитал силы во время заплыва и утонул.

 

В Гидропарке Харькова утонула девушка

Тэги:  утонул, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Криминал и происшествия Пошел в заплыв и не вернулся: под Харьковом утонул мужчина (ФОТО) 18.06 Криминал и происшествия Тело взрослого и двух подростков водолазы достали из реки под Харьковом 16.06 Криминал и происшествия Полиция открыла уголовное дело по факту смерти ребенка (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 