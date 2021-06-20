20.06.2021 18:25

В Гидропарке Харькова на Троицу утонула девушка (ФОТО)

Несчастный случай произошел в Харькове 20 июня.



// Telegram

20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

По словам очевидцев, утонувшей было 14 лет.

На вызов приезжали две бригады скорой помощи. Медики пытались откачать пострадавшую, но не смогли.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 19 июня на реке Мжа под Мерефой 38-летний местный житель отдыхал на реке с компанией, полез купаться, не рассчитал силы во время заплыва и утонул.