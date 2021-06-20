В Гидропарке Харькова на Троицу утонула девушка (ФОТО)

Несчастный случай произошел в Харькове 20 июня.
20 июня в Харькове утонула девушка, отдыхавшая на Троицу в Журавлевском гидропарке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, утонувшей было 14 лет.
На вызов приезжали две бригады скорой помощи. Медики пытались откачать пострадавшую, но не смогли.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, 19 июня на реке Мжа под Мерефой 38-летний местный житель отдыхал на реке с компанией, полез купаться, не рассчитал силы во время заплыва и утонул.
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