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20.06.2021  18:14   

Пошел в заплыв и не вернулся: под Харьковом утонул мужчина (ФОТО)

На выходных в реке под Харьковом утонул мужчина.

Под Харьковом утонул мужчина

Несчастный случай произошел 19 июня на реке Мжа под Мерефой, сообщает РЕДПРОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

38-летний житель Мерефы отдыхал на реке с компанией, полез купаться, не рассчитал силы во время заплыва и утонул.

Спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины достали из воды тело погибшего. Водолазы обнаружили его тело на глубине 4 м и на расстоянии 40 м от берега.

Напомним, 17 июня водолазы два раза за сутки доставали тела утопленников из водоемов под Харьковом. В селе Колонтаев Краснокутской общины в реке Мерла у шлюз-регулятора утонули двое подростков. А у плотины вблизи села Мартовое Чугуевского района водолазы нашли и достали тело 62-летнего мужчины с Печенежского водохранилища.

Спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ДСНС Украины достали из воды тело еще одного погибшего.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
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