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20.06.2021  17:15   

Молитва на стадине «Металлист»: вечером перекроют Плехановскую

20 июня по улице Плехановской в Харькове будет ограничено движение транспорта.

20 июня по улице Плехановской в Харькове будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта в районе стадиона «Металлист»  будет ограничено 20 июня с 20.45 до 21.45, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента инфраструктуры горсовета.

В частности, перекроют часть улицы Плехановской на участке от улицы Храмовой  до переулка Власовского.

Перекрытие движения связано с проведением религиозного мероприятия «Ежегодная молитва церквей «Новое поколение»  на стадионе Металлист. По предварительной информации, мероприятие посетят около 35 тысяч человек со всей Украины.

Напомним, 1 июня в Харькове прошел Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

Тэги:  движение, харьков
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