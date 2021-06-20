20.06.2021 17:15

Молитва на стадине «Металлист»: вечером перекроют Плехановскую

20 июня по улице Плехановской в Харькове будет ограничено движение транспорта.

Движение транспорта в районе стадиона «Металлист» будет ограничено 20 июня с 20.45 до 21.45, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента инфраструктуры горсовета.

В частности, перекроют часть улицы Плехановской на участке от улицы Храмовой до переулка Власовского.

Перекрытие движения связано с проведением религиозного мероприятия «Ежегодная молитва церквей «Новое поколение» на стадионе Металлист. По предварительной информации, мероприятие посетят около 35 тысяч человек со всей Украины.

Напомним, 1 июня в Харькове прошел Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.