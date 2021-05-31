31.05.2021 10:47

В центре Харькова пройдет Крестный ход с праздником для детей и перекроют движение

Во вторник, 1 июня в Харькове пройдет Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.



// РЕДПОСТ

Крестный ход проводится в день памяти новомучеников и исповедников Слобожанского края, в международный День защиты детей сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую епархию.



Перед крестным ходом в 8.30 в Свято-Благовещенском кафедральном соборе проведут Божественную Литургию.



По ее окончанию, с 11.00 состоится крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.



Затем с 11.30 в соборном сквере (пересечение ул.Университетской и Соборного спуска) начнется праздник для детей и молодежи



В связи с Крестным ходом с 10:00 до 12:00 1 июня будет запрещено движение транспорта от Благовещенской площади через Купеческий мост, спуск Соборный и улицу Университетскую, на участке от Университетского переулка до Бурсацкого спуска.



На этот период изменятся маршруты городских автобусов:



№20э: высадку/посадку осуществляет на пл. Конституции;



№202э: ул. Сумская – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Рождественская и далее по маршруту;



№219э: (в сторону пер. Спартаковского): ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;



№238э: (в сторону пер. Спартаковского): ул. Благовещенская – ул. Рождественская – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Университетский – ул. Квитки-Основьяненко – пер. Спартаковский;



(в сторону ул. Полтавский Шлях): пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Рождественская – ул. Коцарская и далее по маршруту;



№241э: пер. Армянский – пл. Конституции – пер. Мечникова – ул. Пушкинская – пл. Конституции и далее по маршруту.



Кроме того, с 10:15 до 11:30 1 июня будет запрещено движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «Ул. Конева» до ул. Коцарской, по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному, ул. Университетской.



На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



№11: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева;



№17: ул. Рудика – ул. Лесопарковая – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – ул. Тринклера – пл. Свободы – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – ул. Лесопарковая – ул. Рудика.