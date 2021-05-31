За сутки от коронавируса умерло пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом.
53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 815 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили, что заболевших выявили только в двух районах Харьковщины:
54 – жители Харьковского района (в том числе 53 харьковчанина);
14 – Чугуевского.
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом. 82 заболевших – жители Харькова.
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