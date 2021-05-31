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31.05.2021  10:21   

В Харькове – 53 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 31 мая

За сутки от коронавируса умерло пять человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом.

53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 815 человек.

Из них:

  • 3276 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
  • 134 812 выздоровели (за сутки – 806 человек);
  • 9 276 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 94 человека).

Также в лабцентре уточнили, что заболевших выявили только в двух районах Харьковщины:
54 – жители Харьковского района (в том числе 53 харьковчанина);
14 – Чугуевского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом. 82 заболевших – жители Харькова.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
 
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