31.05.2021 10:21

В Харькове – 53 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 31 мая

За сутки от коронавируса умерло пять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 68 новых случев заражения коронавирусом.



53 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 мая составляет 146 815 человек.



Из них:

3276 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);

134 812 выздоровели (за сутки – 806 человек);

9 276 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 94 человека).

Также в лабцентре уточнили, что заболевших выявили только в двух районах Харьковщины:

54 – жители Харьковского района (в том числе 53 харьковчанина);

14 – Чугуевского.

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом. 82 заболевших – жители Харькова.