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30.05.2021  12:08   

В Харькове – 82 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 30 мая

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом.

82 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 мая составляет 146 747 человек.

Из них:

  • 3271 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 134 106 выздоровели (за сутки – 446 человек);
  • 9 370 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 312 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 87 – жители Харьковского района (в том числе 82 харьковчанина);
  • 23 – Чугуевского;
  • 13 – Богодуховского;
  • 7 – Изюмского;
  • 7 – Купянского;
  • 4 – Красноградского;
  • 2 – Лозовского.


Коронавирус в Харькове: статистика на 30 мая

Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. 72 заболевших – жители Харькова.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
 
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