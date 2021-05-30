30.05.2021 12:08

В Харькове – 82 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 30 мая

За сутки от коронавируса умерло 9 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом.



82 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 мая составляет 146 747 человек.



Из них:

3271 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

134 106 выздоровели (за сутки – 446 человек);

9 370 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 312 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

87 – жители Харьковского района (в том числе 82 харьковчанина);

23 – Чугуевского;

13 – Богодуховского;

7 – Изюмского;

7 – Купянского;

4 – Красноградского;

2 – Лозовского.





Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. 72 заболевших – жители Харькова.