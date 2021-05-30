За сутки от коронавируса умерло 9 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 143 новых случая заражения коронавирусом.
82 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 мая составляет 146 747 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Напомним, за предыдущие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом. 72 заболевших – жители Харькова.
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Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
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