29.05.2021 12:11

В Харькове – 72 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 мая

За сутки от коронавируса умерло 17 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом.



72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 мая составляет 146 604 человек.



Из них:

3262 летальных случаев (за последние сутки умерло 17 человек);

133 660 выздоровели (за сутки – 1 013 человек);

9 682 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 861 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

106 – жители Харьковского района (в том числе 72 харьковчанина);

24 – Изюмского;

19 – Чугуевского;

9 – Лозовского;

5 – Богодуховского;

3 – Купянского;

3 – Красноградского.





Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. 126 заболевших – жители Харькова.