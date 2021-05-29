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29.05.2021  12:11   

В Харькове – 72 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 29 мая

За сутки от коронавируса умерло 17 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом.

72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 мая составляет 146 604 человек.

Из них:

  • 3262 летальных случаев (за последние сутки умерло 17 человек);
  • 133 660 выздоровели (за сутки – 1 013 человек);
  • 9 682 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 861 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 106 – жители Харьковского района (в том числе 72 харьковчанина);
  • 24 – Изюмского;
  • 19 – Чугуевского;
  • 9 – Лозовского;
  • 5 – Богодуховского;
  • 3 – Купянского;
  • 3 – Красноградского.


Коронавирус в Харькове на 29 мая: статистика

Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. 126 заболевших – жители Харькова.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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