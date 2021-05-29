За сутки от коронавируса умерло 17 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом.
72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 мая составляет 146 604 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Напомним, накануне в Харьковской области за сутки лабораторно зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. 126 заболевших – жители Харькова.
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