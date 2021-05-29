29.05.2021 11:22

В Саржином яру Харькова проходит праздник для детей (ФОТО)

С субботы, 29 мая, в Харькове начали отмечать Всемирный День защиты детей.



// РЕДПОСТ

Первой локацией для детского праздника стал Саржин яр, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

С 11:00 до 13:00 гостей праздника ждут познавательные мастер-классы и семейные игры «Папа, мама, я - дружная семья», «Строим башню» и другие.

С утра в Саржином яру собрались много семей с детьми.



Здесь для детей приготовлено много сюрпризов: квесты, игры, конкурсы с розыгрышами. Причем в качестве призов будут самокаты и велосипеды, сертификаты на посещение веревочного городка, дельфинария (на семью), квест-комнаты (на 6 человек).



Еще для юных харьковчан организован флешмоб «Город твоей суперсилы». На специальных листах дети могут оставить разноцветный отпечаток своей ладошки, нарисовать свою семью или родной город.

Детей и их родителей с праздником поздравил Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. И даже принял участие во флешмобе – оставил на листе бумаги отпечаток своей ладони.

Напомним, мероприятия ко Дню защиты детей пройдут 29 и 30 мая во всех районах Харькова.

Так, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького праздничные мероприятия состоятся в воскресенье, 30 мая.

В тот же жень, 30 мая, в саду Шевченко пройдет городской детский фестиваль «KIDS PROSTIR FEST», в частности шоу-шествие «Парад мечты LIVE».