Церемония выпуска и Последний звонок традиционно для кадетов проходит в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
29 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького проводится Последний звонок для выпускников Кадетского корпуса, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В это году нагрудные знаки выпускника вручат 131 выпускнику, юношам юношам и девушкам, которые завершили учебу в Государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус».
Выпускники, возглавляемые барабанщицами, прошли колонной по центральной аллее к фонтану, где проходит торжественная часть.
С выпуском кадетов поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Кадеты всегда защищали своё государство. Во время Второй Мировой войны, сейчас на востоке Украины, среди воинов были и есть кадеты. Вы выбрали для себя нелегкий путь, но так необходимый государству», – сказал он.
Во время праздника отличники учебы получат почетные грамоты и ценные подарки.
Выпускники простятся со знаменем гимназии вместе с наставниками пройдут торжественным маршем.
Большинство выпускников планируют поступать в высшие военно-учебные заведения Вооруженных Сил Украины и других силовых ведомств.
Нпомним, учебный год в школах Харькова продлится до 4 июня, а последние звонки пройдут 5 июня.
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