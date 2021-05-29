Маленькие харьковчане начали получать подарки и поздравления к Международному дню защиты детей. Общение с животными, конкурсы, танцы и много интересной информации о четвероногих.
В Харькове начали праздновать Международный день защиты детей. Одно из мероприятий прошло на территории Городского центра обращения с животными.
В первый и единственный в Украине "Pets Friendly" контакт-центр пригласили детей, где для них подготовили насыщенную программу. Здесь и танцы и конкурсы и другие развлечения. А в качестве подарков дети получали приятные сюрпризики.
Однако главное, что здесь получили дети - так это общение с четвероногими. Они узнали много информации интересной об особенностях животных, а также их содержании.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в в контакт-центре возобновились уроки доброты, на которых обучают гуманному и ответственному отношению к животным, правилам содержания домашних питомцев, а также проводятся занятия по зоотерапии для детей с особыми потребностями.
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