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28.05.2021  15:25   

В субботу – штормовое предупреждение! Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.

В субботу в Харькове дожди и штормовое предупреждение

В субботу, 29 мая, по Харьковской области и городу Харьков ожидаются грозы. Днем 29 мая синоптики обещают сильный дождь, местами град, местами шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+16°С, днем +25°...+27°С (температура комфорта +25°С).

Воскресенье, 30 мая, будет преимущественно облачным. Синоптики обещают дождь, днем местами сильный. Грозы, днем местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+17°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +23°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.

Тэги:  погода в харькове, харьков
 
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