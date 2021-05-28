Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
В субботу, 29 мая, по Харьковской области и городу Харьков ожидаются грозы. Днем 29 мая синоптики обещают сильный дождь, местами град, местами шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+16°С, днем +25°...+27°С (температура комфорта +25°С).
Воскресенье, 30 мая, будет преимущественно облачным. Синоптики обещают дождь, днем местами сильный. Грозы, днем местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12°...+17°С, днем +22°...+27°С (температура комфорта +23°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Как сообщают эксперты, ожидаются только небольшие геомагнитные возмущения. Магнитных бурь бояться не стоит.
День идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе. Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу.
Гидрометцентр заявил о желтом уровне опасности в Харькове на 29 мая.
Автоматы по продаже газированной воды «Харьков» впервые напоили покупателей 28 мая 1958 года.
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