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13.05.2021  15:59   

В приюте для животных возобновились экскурсии

С 11 мая в КП «Центр обращения с животными» снова проводятся экскурсии для школьников, студентов и всех желающих.

Как сообщили на коммунальном предприятии, в контакт-центре также возобновились уроки доброты, на которых обучают гуманному и ответственному отношению к животным, правилам содержания домашних питомцев, а также проводятся занятия по зоотерапии для детей с особыми потребностями.
 
Чтобы побывать на экскурсии, необходимо позвонить в КП «Центр обращения с животными» по тел.: (050) 664-84-28.
 
Кроме того, в приюте снова проводятся еженедельные «Дни открытых дверей», когда любой харьковчанин и гость города может приехать, чтобы пообщаться или прогуляться с бездомным животным.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, экскурсии, харьков
 
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