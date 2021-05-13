13.05.2021 16:19

Игорь Терехов сообщил о реконструкции Карякина сада

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 13 мая 2021 года, встретился с жителями Киевского района.



//city.kharkov.ua

Харьковчане обратились к Игорю Терехову с просьбой выполнить реконструкцию Карякина сада и Журавлевского гидропарка.

Секретарь городского совета сообщил, что реконструкция Карякина сада запланирована на следующий, 2022-й, год. Там планируется установить спортивные, детские площадки и создать зоны отдыха со скамейками.

Также в 2022 году начнется масштабная реконструкция Журавлевского гидропарка, которую планируется завершить в течение полутора-двух лет, так как там предстоит выполнить большой комплекс строительных работ.

«На сессии я презентовал предварительный проект. Там будут беговые и пешеходные дорожки, прекрасная набережная, зоны отдыха, фудкорты, лодочная станция. Это новый проект для Харькова. Люди любого возраста смогут проводить время в гидропарке, и, думаю, он станет одним из любимых мест отдыха горожан», - сообщил Игорь Терехов.

Кроме того, жители Салтовки обратились с просьбой открыть библиотеку-филиал №50 Централизованной библиотечной системы Киевского района. Ранее библиотека находилась в помещении детского сада №108, но после его ремонта и открытия новых групп ее временно закрыли. Жители рассказали, что это была не просто библиотека, а культурный центр для жителей Северной Салтовки, где проходили мастер-классы, выставки, чтения, работал «Клуб здоровья» для пожилых людей и курсы компьютерной грамотности.

Игорь Терехов отметил, что библиотеку откроют в помещении на ул. Натальи Ужвий, 82, которое ранее находилось на балансе Национальной полиции, а сейчас пустует. По словам секретаря городского совета, там выполнят ремонт и обустроят все необходимое для досуга жителей.

Отметим, что также по итогам обращений к секретарю Харьковского городского совета будут выполнены ремонт кровель, подъездов, внутриквартальных дорог и оказана материальная помощь всем, кто нуждается в дорогостоящем лечении или реабилитации после болезни.