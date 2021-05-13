Новости Харькова: в Первой столице пройдет престижный турнир по ММА

13.05.2021 18:19

ММА. На турнире в Харькове схлестнутся сильнейшие бойцы четырех стран

Состязания "SpArtak Fight Challenge 2" соберут титулованных спортсменов в харьковском Дворце спорта Локомотив.

Престижный турнир по ММА "SpArtak Fight Challenge 2" пройдет 21 мая во Дворце спорта "Локомотив".

В турнире будут принимать участие спортсмены из Украины, Армении, Грузии и Туркменистана.

- Артак Назарян - чемпион Украины по ММА, многократный чемпион Украины по грепплингу;

- Эдуард Деменко - семикратный чемпион Украины про тайскому боксу, мастер спорта по тайскому боксу, мастер спорта по кикбоксингу;

- Алексей Шанин - чемпион Украины по боевому самбо, чемпион Украины по ММА;

- Ата Атдаев - чемпион мира и чемпион Европы по ММА, 2-кратный чемпион Украины по ММА, мастер спорта по ММА;

- Дмитрий Ластовецкий – чемпион Украины по ММА, панкратиону и боевому самбо, мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по ММА;

- Егор Кузин – мастер спорта по дзюдо.