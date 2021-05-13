Главная Новости Спорт ММА. На турнире в Харькове схлестнутся сильнейшие бойцы четырех стран
13.05.2021  18:19   

ММА. На турнире в Харькове схлестнутся сильнейшие бойцы четырех стран

Состязания "SpArtak Fight Challenge 2" соберут титулованных спортсменов в харьковском Дворце спорта Локомотив.

Новости Харькова: в Первой столице пройдет престижный турнир по ММА
 
Престижный турнир по ММА "SpArtak Fight Challenge 2" пройдет 21 мая во Дворце спорта "Локомотив".
 
В турнире будут принимать участие спортсмены из Украины, Армении, Грузии и Туркменистана.
 
- Артак Назарян - чемпион Украины по ММА, многократный чемпион Украины по грепплингу;
 
- Эдуард Деменко - семикратный чемпион Украины про тайскому боксу, мастер спорта по тайскому боксу, мастер спорта по кикбоксингу;
 
- Алексей Шанин - чемпион Украины по боевому самбо, чемпион Украины по ММА;
 
- Ата Атдаев - чемпион мира и чемпион Европы по ММА, 2-кратный чемпион Украины по ММА, мастер спорта по ММА;
 
- Дмитрий Ластовецкий – чемпион Украины по ММА, панкратиону и боевому самбо, мастер спорта по панкратиону, мастер спорта по ММА;
 
- Егор Кузин – мастер спорта по дзюдо.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  мма, турнир, харьков, спорт, дворец спорта, файт, смешанные единоборства, поединки, бои
 
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