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27.05.2021  15:58   

ММА. Харизматичная блондинка из Харькова схлестнется с непобедимой чемпионкой (ВИДЕО)

Представляющая Харьков чемпионка Екатерина Шакалова проведет бой против Джамили Сандоры.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличная спортсменка - сильнейшая в мире и Европе по грепплингу и панкратиону Екатерина Шакалова проведет свой седьмой поединок в карьере.
 
На этот раз харьковчанка выйдет на бой против не знавшей пока поражений бразильянки Джамили Сандоры.
 
 
Бой состоится на престижном турнире по единоборствам Fight Exclusive Night - FEN 34 в Варшаве (Польша) 28 мая.
 
Карьера латиноамериканки стартовала в 2016 году.
 
 
Из пяти встреч Сандора не уступила ни одного.
 
Напоминаем, что ранее мы писали о том, что Екатерина Шакалова отметилась яркой победой броском над соперницей, схватив ее за бедра, встала с ней на плечах и бросила через себя, об успехе харьковчанки на первенстве Европы, Кубке Украины, чемпионате Украины,  чемпионате мира,    
 
Тэги:  мма, шакалова, харьков, спорт, сандора, файт, смешанные единоборства, грепплинг, панкратион, поединки, бои
 
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