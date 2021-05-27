27.05.2021 15:58

ММА. Харизматичная блондинка из Харькова схлестнется с непобедимой чемпионкой (ВИДЕО)

Представляющая Харьков чемпионка Екатерина Шакалова проведет бой против Джамили Сандоры.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, первостоличная спортсменка - сильнейшая в мире и Европе по грепплингу и панкратиону Екатерина Шакалова проведет свой седьмой поединок в карьере.

На этот раз харьковчанка выйдет на бой против не знавшей пока поражений бразильянки Джамили Сандоры.

Бой состоится на престижном турнире по единоборствам Fight Exclusive Night - FEN 34 в Варшаве (Польша) 28 мая.

Карьера латиноамериканки стартовала в 2016 году.

Из пяти встреч Сандора не уступила ни одного.