Результаты мониторинга качества воды в природных источниках Харькова обнародовали специалисты Госпродпотребслужбы.
В прошлом году из 11 харьковских источников было взято 131 пробу питьевой воды, часть их которых проверили по санитарно-химическим, и часть – по бактериологическим показателям, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Треть проб, проверенных по санитарно-химическим показателям, не соответствовала нормативным требованиям.
В частности, во воде из источника парка «Юность» обнаружено превышение по жесткости и содержания нитратов, а вода из источника по ул. Минераловодского, 1 не соответствовала нормам по уровню pH.
В образцах, исследованных по микробиологическим показателям, примерно в каждом пятом выявлены отклонения от нормативных требований.
Не соответствова требованиям вода отобрана из источников:
В апреле-мае 2021 года проведена повторная проверка воды из этих источников. По результатам обследования поданы предложения в Харьковский горсовет, КП «Комплекс водопонижения и ливневой канализации» по приведению прилегающей территории в надлежащее санитарное состояние, обновлению и установке информационных стендов о возможности пользования воды из каждого источника.
Напомним, радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.
Справка. Официально на территории Харькова расположены 11 источников:
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