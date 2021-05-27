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27.05.2021  15:24   

Полезна ли вода в источниках Харькова, рассказали специалисты

Результаты мониторинга качества воды в природных источниках Харькова обнародовали специалисты Госпродпотребслужбы.


// РЕДПОСТ

В прошлом году из 11 харьковских источников было взято 131 пробу питьевой воды, часть их которых проверили по санитарно-химическим, и часть – по бактериологическим показателям, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Треть проб, проверенных по санитарно-химическим показателям, не соответствовала нормативным требованиям.

В частности, во воде из источника парка «Юность» обнаружено превышение по жесткости и содержания нитратов, а вода из источника по ул. Минераловодского, 1 не соответствовала нормам по уровню pH.

В образцах, исследованных по микробиологическим показателям, примерно в каждом пятом выявлены отклонения от нормативных требований.

Не соответствова требованиям вода отобрана из источников:

  • ул. Полтавский шлях, 198 парк «Юность»;
  • Алексеевская Балка, ул. Клочковская;
  • Петренко-1;
  • Петренко-2;
  • Петренко-3;
  • «Китлярчином Яр» ул. Бучмы (присутствуют общие колеформы в 100 см3).

В апреле-мае 2021 года проведена повторная проверка воды из этих источников. По результатам обследования поданы предложения в Харьковский горсовет, КП «Комплекс водопонижения и ливневой канализации» по приведению прилегающей территории в надлежащее санитарное состояние, обновлению и установке информационных стендов о возможности пользования воды из каждого источника.

Напомним, радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.

Справка. Официально на территории Харькова расположены 11 источников:

  1. Саржин Яр, ул. О. Яроша;
  2. Алексеевская Балка, ул. Клочковская;
  3. Манжосов Яр;
  4. ул. Минераловодская, 1;
  5. пос. Алешки;
  6. ул. Полтавский шлях, 198 (парк «Юность»);
  7. «Глубокий яр», ул. В. Зубенко, 25;
  8. «Китлярчином овраг» ул. Бучмы;
  9. Петренки-1;
  10. Петренки-2;
  11. Петренки-3.
     
Источник:   ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  источник, качество, вода, харьков
 
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