27.05.2021 15:24

Полезна ли вода в источниках Харькова, рассказали специалисты

Результаты мониторинга качества воды в природных источниках Харькова обнародовали специалисты Госпродпотребслужбы.



// РЕДПОСТ

В прошлом году из 11 харьковских источников было взято 131 пробу питьевой воды, часть их которых проверили по санитарно-химическим, и часть – по бактериологическим показателям, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Треть проб, проверенных по санитарно-химическим показателям, не соответствовала нормативным требованиям.

В частности, во воде из источника парка «Юность» обнаружено превышение по жесткости и содержания нитратов, а вода из источника по ул. Минераловодского, 1 не соответствовала нормам по уровню pH.

В образцах, исследованных по микробиологическим показателям, примерно в каждом пятом выявлены отклонения от нормативных требований.



Не соответствова требованиям вода отобрана из источников:

ул. Полтавский шлях, 198 парк «Юность»;

Алексеевская Балка, ул. Клочковская;

Петренко-1;

Петренко-2;

Петренко-3;

«Китлярчином Яр» ул. Бучмы (присутствуют общие колеформы в 100 см3).

В апреле-мае 2021 года проведена повторная проверка воды из этих источников. По результатам обследования поданы предложения в Харьковский горсовет, КП «Комплекс водопонижения и ливневой канализации» по приведению прилегающей территории в надлежащее санитарное состояние, обновлению и установке информационных стендов о возможности пользования воды из каждого источника.

Напомним, радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.



Справка. Официально на территории Харькова расположены 11 источников: