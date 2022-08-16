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16.08.2022  12:26   Рита Парфенова

Джерела Харкова перевірили на вміст нитратів и бактерій

За час ведення бойових дій у пробах джерельної води Харкова частіше відзначається відхиленнями від нормативів.


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Патогенні мікроорганізми виявлено в чотирьох каптажах на території Харкова. Про це повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПХ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.

За результатами останніх досліджень проб води з природних джерел на території міста Харкова не відповідає вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки вода з каптажу джерела у Манжосовому Яру.

Також, за даними проведених раніше досліджень, не відповідали вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки проби води з наступних каптажів: парк Юність, Олексіївська балка по вул. Клочківській та джерело поблизу Петренківського водоймища.

Зазначений факт свідчіть про мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів та є прогностично несприятливим, оскільки за період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води з відхиленнями від нормативів значно зросла.

У зв’язку з цим нагадуємо, що вода з усіх природних джерел (незалежно від результатів досліджень) придатна для вживання лише після попереднього кип’ятіння.

Водночас повідомляємо про високий вміст нітратів у воді з джерела в парку Юність, який перевищує гігієнічний норматив в 1,75 раза. Таку воду категорично не можна використовувати для вигодовування немовлят й малолітніх дітей та не рекомендується вживати іншим групам населення.

Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, источник, харьков, каптаж
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