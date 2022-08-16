Джерела Харкова перевірили на вміст нитратів и бактерій

За час ведення бойових дій у пробах джерельної води Харкова частіше відзначається відхиленнями від нормативів.
Патогенні мікроорганізми виявлено в чотирьох каптажах на території Харкова. Про це повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПХ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.
За результатами останніх досліджень проб води з природних джерел на території міста Харкова не відповідає вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки вода з каптажу джерела у Манжосовому Яру.
Також, за даними проведених раніше досліджень, не відповідали вимогам гігієнічних нормативів за показниками епідемічної безпеки проби води з наступних каптажів: парк Юність, Олексіївська балка по вул. Клочківській та джерело поблизу Петренківського водоймища.
Зазначений факт свідчіть про мікробне забруднення підземних водоносних горизонтів та є прогностично несприятливим, оскільки за період ведення бойових дій питома вага проб джерельної води з відхиленнями від нормативів значно зросла.
У зв’язку з цим нагадуємо, що вода з усіх природних джерел (незалежно від результатів досліджень) придатна для вживання лише після попереднього кип’ятіння.
Водночас повідомляємо про високий вміст нітратів у воді з джерела в парку Юність, який перевищує гігієнічний норматив в 1,75 раза. Таку воду категорично не можна використовувати для вигодовування немовлят й малолітніх дітей та не рекомендується вживати іншим групам населення.
Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Комментариев: 0
Будуть чудово вдаватися будь-які справи, в яких треба думати головою. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Всесвітній день повітряних зміїв щороку відзначають 16 серпня.
влажность:
давление:
ветер: