В одном источников Харькова нашли нитраты

В воде одного из харьковских источников обнаружено превышение нитратов.
Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.
В воде из каптажа источника в Алексеевской балке по ул. Клочковской в городе Харькове обнаружено высокое содержание нитратов, превышающее гигиенический норматив в 1,4 раза.
Такую воду категорически нельзя использовать для вскармливания младенцев и малолетних детей и не рекомендуется употреблять другим группам населения, отметли в лабцентре.
Данные о превышении нитратов получены в дополнение к опубликованной ранее информации о возможном микробном загрязнении (в том числе патогенными микроорганизмами) каптажа в Алексеевской балке.
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Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, который к вечеру должен закончиться.
18 июня проводится День любителей рыбалки.
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