18.06.2022 11:42 Рита Парфенова

В одном источников Харькова нашли нитраты

В воде одного из харьковских источников обнаружено превышение нитратов.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.

В воде из каптажа источника в Алексеевской балке по ул. Клочковской в городе Харькове обнаружено высокое содержание нитратов, превышающее гигиенический норматив в 1,4 раза.

Такую воду категорически нельзя использовать для вскармливания младенцев и малолетних детей и не рекомендуется употреблять другим группам населения, отметли в лабцентре.

Данные о превышении нитратов получены в дополнение к опубликованной ранее информации о возможном микробном загрязнении (в том числе патогенными микроорганизмами) каптажа в Алексеевской балке.