Воду из источников Харькова обязательно кипятить

Патогенные микроорганизмы обнаружены в одном из каптаже на территории Харькова.
Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.
13 июня специалисты Обласного лабцентра получили результаты микробиологических исследований воды, отобранной из каптажа источника в Алексеевской балке по ул. Клочковской в городе Харькове.
В пробе воды показатели эпидемической безопасности не соответствуют гигиеническим нормативам и свидетельствуют о возможном микробном загрязнении (в том числе патогенными микроорганизмами) питающих источник подземных водоносных горизонтов.
В связи с указанным предостерегаем жителей города о существующих рисках возникновения кишечных инфекционных заболеваний вследствие потребления воды из этого источника и настоятельно рекомендуем обязательно кипятить любую источниковую воду перед употреблением.
Напомним, по результатам мониторинга питьевой воды из 12 источников на территории Харькова проверку по микробиологическим нормам не прошли 6.
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