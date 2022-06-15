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15.06.2022  10:55   Рита Парфенова

Воду из источников Харькова обязательно кипятить

Патогенные микроорганизмы обнаружены в одном из каптаже на территории Харькова.

Алексеевская балка на Клочковской в Харькове

Об этом сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.

13 июня специалисты Обласного лабцентра получили результаты микробиологических исследований воды, отобранной из каптажа источника в Алексеевской балке по ул. Клочковской в городе Харькове.

В пробе воды показатели эпидемической безопасности не соответствуют гигиеническим нормативам и свидетельствуют о возможном микробном загрязнении (в том числе патогенными микроорганизмами) питающих источник подземных водоносных горизонтов.

В связи с указанным предостерегаем жителей города о существующих рисках возникновения кишечных инфекционных заболеваний вследствие потребления воды из этого источника и настоятельно рекомендуем обязательно кипятить любую источниковую воду перед употреблением.

Напомним, по результатам мониторинга питьевой воды из 12 источников на территории Харькова проверку по микробиологическим нормам не прошли 6.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  источник, вода, харьков
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