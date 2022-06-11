Воду из источников Харькова пить опасно: подробности

Из 12 харьковских источников проверку по микробиологическим нормам не прошли 6.
Специалисты Обласного лабораторного центры провели мониторинг питьевой воды на территории Харькова, передает РЕДПОСТ.
После исследования отобранных образцов Центр сообщил о полученных результатах с отклонениями от гигиенических нормативов.
Проверку не прошла вода из следующих каптажей природных источников на территории города Харькова:
«Микробиологические показатели эпидемической безопасности не соответствуют гигиеническим нормативам и свидетельствуют о возможном микробном загрязнении подземных водоносных горизонтов, в том числе патогенными микроорганизмами», – говорится в заключении экспертов.
Полученные результаты специалисты объяснили недостаточной защищенностью от поверхностных загрязнений подземных водоносных горизонтов, питающих источники, большое количество вероятных источников загрязнения (аварии на канализационных сетях, разрушение коммунальных, сельскохозяйственных и других эпидемически опасных объектов в результате ведения боевых действий на территориях, где питаются подземные водоносные горизонты).
Поэтому настоятельно рекомендуется обязательное кипячение родниковой воды перед употреблением.
Напомним, ранее харьковчан призывали воздержаться от прогулок в Саржином яру, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов, и могут быть установлены ДРГ растяжки.
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