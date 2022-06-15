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15.06.2022  10:38   Рита Парфенова

В Харькове опасность ракетных ударов: находитесь в убежищах

В среду, 15 июня, сохранятся высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой.


Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты региона, передает РЕДПОСТ.

«Высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой», – говорится в сообщении.

Жителей Харькова и Лозовой призывают реагировать на звуки сирен, находиться вблизи укрытий в течение всего дня 15 июня, ограничить передвижение и без необходимости не пребывать на улицах.

Напомним, семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетный удар, харьков, агрессия россии
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