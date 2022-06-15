В Харькове опасность ракетных ударов: находитесь в убежищах

В среду, 15 июня, сохранятся высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой.
Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты региона, передает РЕДПОСТ.
«Высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой», – говорится в сообщении.
Жителей Харькова и Лозовой призывают реагировать на звуки сирен, находиться вблизи укрытий в течение всего дня 15 июня, ограничить передвижение и без необходимости не пребывать на улицах.
Напомним, семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.
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Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Ночной дождь к утру закончится, и протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Но без осадков.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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