15.06.2022 10:38 Рита Парфенова

В Харькове опасность ракетных ударов: находитесь в убежищах

В среду, 15 июня, сохранятся высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты региона, передает РЕДПОСТ.

«Высокая вероятность ракетных ударов по Харькову и Лозовой», – говорится в сообщении.

Жителей Харькова и Лозовой призывают реагировать на звуки сирен, находиться вблизи укрытий в течение всего дня 15 июня, ограничить передвижение и без необходимости не пребывать на улицах.

Напомним, семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.