Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 июня

За прошедшие сутки заражения коронавирусом в Харькове официально не зарегистрировано.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 443 человек. Выздоровело 292 894 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 490 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 июня.
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Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Ночной дождь к утру закончится, и протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Но без осадков.
15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра.
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