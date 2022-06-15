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15.06.2022  10:20   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 июня

За прошедшие сутки заражения коронавирусом в Харькове официально не зарегистрировано.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 15 июня 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 443 человек. Выздоровело 292 894 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 490 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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