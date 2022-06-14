Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 442 человек. Выздоровело 292 794 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 589 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области: один человек заболел в Харьковском районе (житель города Харькова), еще один положительный результат - в Богодуховском районе области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 июня.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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