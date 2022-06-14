14.06.2022 09:56 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 442 человек. Выздоровело 292 794 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 589 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области: один человек заболел в Харьковском районе (житель города Харькова), еще один положительный результат - в Богодуховском районе области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 июня.