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14.06.2022  09:56   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

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Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 442 человек. Выздоровело 292 794 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 589 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области: один человек заболел в Харьковском районе (житель города Харькова), еще один положительный результат - в Богодуховском районе области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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