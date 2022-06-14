Из канализации Харькова спасли необычную семью

Харьковские спасатели вернули в естественную среду обитания дикую утку с выводком.
Спасатели оказали помощь по спасению дикой утки и девяти утят из канализационного колодца, передает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу ГСЧС.
13 июня случайные прохожие обратились в ГСЧС о том, что в канализационный колодец упали маленькие утята.
На место происшествия сразу же прибыли спасатели 9-ДПРЧ Киевского района г.Харькова.
Сотрудники Службы спасения вытащили утят из ловушки. Потом всю утиную семью отнесли к реке.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
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Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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