14.06.2022 10:36 Рита Парфенова

Из канализации Харькова спасли необычную семью

Харьковские спасатели вернули в естественную среду обитания дикую утку с выводком.

Спасатели оказали помощь по спасению дикой утки и девяти утят из канализационного колодца, передает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу ГСЧС.

13 июня случайные прохожие обратились в ГСЧС о том, что в канализационный колодец упали маленькие утята.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели 9-ДПРЧ Киевского района г.Харькова.

Сотрудники Службы спасения вытащили утят из ловушки. Потом всю утиную семью отнесли к реке.

Напомним, ранее в селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову, которая провалилась в выгребную яму



