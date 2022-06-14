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14.06.2022  10:36   Рита Парфенова

Из канализации Харькова спасли необычную семью

Харьковские спасатели вернули в естественную среду обитания дикую утку с выводком.

помощь по спасению дикой утки и девяти утят

Спасатели оказали помощь по спасению дикой утки и девяти утят из канализационного колодца, передает РЕДПОСТ со ссылкой на прес-службу ГСЧС.

13 июня случайные прохожие обратились в ГСЧС о том, что в канализационный колодец упали маленькие утята.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели 9-ДПРЧ Киевского района г.Харькова.

Сотрудники Службы спасения вытащили утят из ловушки. Потом всю утиную семью отнесли к реке.

помощь по спасению дикой утки и девяти утят

Напомним, ранее в селе Красное Первомайского района спасатели помогли достать корову, которая провалилась в выгребную яму.


 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
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