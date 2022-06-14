Уровень радиации в Харькове на 14 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По состоянию на 14 июня 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 14 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 13 июня.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Наслаждайтесь ясным утром. Позже в Харьков придут дожди со шквалами и, возможно, град.
Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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