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14.06.2022  10:58   Рита Парфенова

Что происходит на севере Харьковской области: сводка на утро 14 июня

Россиские войска обстреливают Дергачевский район обстреливали из разных видов тяжелого оружия

обстрел дергачевский район

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в течение прошедших суток оккупанты обстреливали следующие населенные пункты:

  • Дергачи,
  • Слатино,
  • Прудянку,
  • Цуповку,
  • Дементиевку,
  • Русскую Лозовую,
  • Новое,
  • Питомник.

Погибших или пострадавших нет.

Силы обороны Украины продолжают бои за освобождение Цуповки и Больших Проходов, добавил Задоренко.

Казачелопанский, Проходовский, большая часть Токаровского старостата остаются оккупированными.

Напомним, один человек погиб, шестеро ранены, в том числе трое детей в результате действий российских оккупантов в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  дергачи, агрессия россии, харьков
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