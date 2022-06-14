14.06.2022 10:58 Рита Парфенова

Что происходит на севере Харьковской области: сводка на утро 14 июня

Россиские войска обстреливают Дергачевский район обстреливали из разных видов тяжелого оружия

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в течение прошедших суток оккупанты обстреливали следующие населенные пункты:

Дергачи,

Слатино,

Прудянку,

Цуповку,

Дементиевку,

Русскую Лозовую,

Новое,

Питомник.

Погибших или пострадавших нет.



Силы обороны Украины продолжают бои за освобождение Цуповки и Больших Проходов, добавил Задоренко.

Казачелопанский, Проходовский, большая часть Токаровского старостата остаются оккупированными.

Напомним, один человек погиб, шестеро ранены, в том числе трое детей в результате действий российских оккупантов в Харькове и области за прошедшие сутки.