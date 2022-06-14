Что происходит на севере Харьковской области: сводка на утро 14 июня

Россиские войска обстреливают Дергачевский район обстреливали из разных видов тяжелого оружия
Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в течение прошедших суток оккупанты обстреливали следующие населенные пункты:
Погибших или пострадавших нет.
Силы обороны Украины продолжают бои за освобождение Цуповки и Больших Проходов, добавил Задоренко.
Казачелопанский, Проходовский, большая часть Токаровского старостата остаются оккупированными.
Напомним, один человек погиб, шестеро ранены, в том числе трое детей в результате действий российских оккупантов в Харькове и области за прошедшие сутки.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
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Ежегодно 14 июня отмечается День донора.
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