14.06.2022 11:25 Виталий Хиневич
Харьков лидирует по количеству разрушенных университетов в стране
43 заведения высшего образования повреждены в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок регионов Украины оккупантами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Сообщается, что оккупанты уничтожают учебные кабинеты, спортивные залы, актовые залы и прочее.
Больше всего пострадали университеты:
-
Харьковской области (1 заведение разрушено, 19 – повреждено);
-
Донецкой (6 – повреждено);
-
Запорожской (4 – разрушено);
-
Черниговской (3 – повреждено);
-
Николаевской (3 – повреждено).
«Коллектив Харьковского государственного университета имени В.Н. Каразина, несмотря на ужасные обстрелы, разрушившие корпуса заведения, сумел возобновить образовательный процесс и деятельность студенчества. Университет продолжает сохранять первенство среди украинских ВУЗов в международных рейтингах»,- отметил Серегей Шкарлет.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости