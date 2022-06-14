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14.06.2022  11:25   Виталий Хиневич

Харьков лидирует по количеству разрушенных университетов в стране

43 заведения высшего образования повреждены в условиях постоянных обстрелов и бомбардировок регионов Украины оккупантами.

Университет Каразина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
 
Сообщается, что оккупанты уничтожают учебные кабинеты, спортивные залы, актовые залы и прочее.
 
Больше всего пострадали университеты:
 
  • Харьковской области (1 заведение разрушено, 19 – повреждено);
  • Донецкой (6 – повреждено);
  • Запорожской (4 – разрушено);
  • Черниговской (3 – повреждено);
  • Николаевской (3 – повреждено).
«Коллектив Харьковского государственного университета имени В.Н. Каразина, несмотря на ужасные обстрелы, разрушившие корпуса заведения, сумел возобновить образовательный процесс и деятельность студенчества. Университет продолжает сохранять первенство среди украинских ВУЗов в международных рейтингах»,- отметил Серегей Шкарлет.
 
 
Источник:   Сергей Шкарлет
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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