14.06.2022 11:46 Рита Парфенова

Три ребенка ранены во время обстрелов, мать погибла: начато расследование против рф

Правоохранительные органы расследуют факты ранения детей и гибели 35-летней женщины

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 13 июня 2022 года около 19 семи часов вечера российские военные из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли село Пятницкое Чугуевского района. В результате обстрела получил ранение 3-месячный ребенок. 35-летняя мать младенца погибла.



Через час после обстрела указанной деревни оккупанты продолжили обстрелы Чугуевского района. Под огнем оказалось пгт Малиновка. В результате обстрела получили ранения 11-летний мальчик и 17-летняя девушка.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.

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