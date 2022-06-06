В Харькове запущен чат-бот для сбора доказательств военных преступлений рф

Харьковчан призывают принять участие в сборе доказательств военных преступлений рф.
Заработал чат-бот «Архив войны», который собирает видео и аудиоматериалы, удостоверяющие военные преступления страны-агрессора, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу госовета.
Чат-бот создала и запустила Общественная организация «Докудейз». Программа создана по международным стандартами использования материалов, поэтому собранные показания могут быть переданы в Международный уголовный суд. В организации отметили, что «Архив войны» станет базой данных для украинских и иностранных правозащитников, журналистов, режиссеров, художников, исследователей, историков.
Авторам отправленных материалов гарантируется полная конфиденциальность.
В помощью чат-бота можно передать материалы, документирующие:
Справка. ОО «Докудейз» способствует соблюдению и защите прав человека и основных свобод, утверждает понимание человеческого достоинства как высшей ценности, повышает уровень гражданской активности в Украине, способствует развитию документального кино. ОО «Докудейз» - основной организатор международного фестиваля документального кино по правам человека Docudays UA, который ежегодно проходил в Киеве в конце марта.
Комментариев: 0
Звезды советуют по возможности не браться за ответственные дела. Лучше как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажность:
давление:
ветер: