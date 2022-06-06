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06.06.2022  10:24   Рита Парфенова

В Харькове запущен чат-бот для сбора доказательств военных преступлений рф

Харьковчан призывают принять участие в сборе доказательств военных преступлений рф.

Харьковчан призывают принять участие в сборе доказательств военных преступлений рф.

Заработал чат-бот «Архив войны», который собирает видео и аудиоматериалы, удостоверяющие военные преступления страны-агрессора, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу госовета.

Чат-бот создала и запустила Общественная организация «Докудейз». Программа создана по международным стандартами использования материалов, поэтому собранные показания могут быть переданы в Международный уголовный суд. В организации отметили, что «Архив войны» станет базой данных для украинских и иностранных правозащитников, журналистов, режиссеров, художников, исследователей, историков.

Авторам отправленных материалов гарантируется полная конфиденциальность.

В помощью чат-бота можно передать материалы, документирующие:

  • жизнь и быт во время войны;
  • сопротивление гражданского населения агрессору;
  • эвакуацию, нахождение в бомбоубежищах;
  • разрушение имущества, насилие и другие преступления, совершенные русской армией на территории Украины;
  • любые другие материалы, отснятые во время войны, которые представляются авторам важными.

Справка. ОО «Докудейз» способствует соблюдению и защите прав человека и основных свобод, утверждает понимание человеческого достоинства как высшей ценности, повышает уровень гражданской активности в Украине, способствует развитию документального кино. ОО «Докудейз»  - основной организатор международного фестиваля документального кино по правам человека Docudays UA, который ежегодно проходил в Киеве в конце марта.

Тэги:  чат-бот, харьков, аргессия россии
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