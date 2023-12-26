26.12.2023 18:37 Рита Парфенова

Чат-бот «Харків - твій дім» висунуто на голосування за престижну ІТ-премію

Чат-бот «Харків - твій дім» став номінантом премії «DOU».



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську рад, найбільша ІТ-спільнота в Україні «DOU» започаткувала премію, щоб продемонструвати найкраще в українському сегменті ІТ та надихнути спільноту на створення нових проєктів. Загалом премія має п’ять номінацій, у кожній з яких українцям пропонують обрати три найкращі ініціативи.

Чат-бот «Харків - твій дім» представлений у номінації «Найкраща соціально орієнтована ІТ-ініціатива». Підтримати проєкт харківських айтійців можна за посиланням: https://jobs.dou.ua/questionary/dou-award/suspilstvo

Нагадаємо, сервіс був запущений у червні 2022 року. З його допомогою харків’яни можуть переглянути панорамний знімок пошкодженого будинку, знайти найближче укриття, перевірити стан розгляду заяви на отримання компенсації за програмою «єВідновлення» тощо. Виконавчі органи Харківської міської ради постійно працюють над новим функціоналом чат-боту у співпраці з IT-компанією «Sigma Software», яка на волонтерських засадах розробила та допомагає розвивати чат-бот «Харків - твій дім».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові запустили послугу Найближче укриття , завдяки який можна прокласти найшвидший маршрут до безпечного місця під час повітряної тривоги.